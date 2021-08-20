- 1/2
- 2/2
دوت الخليج :- شبّ حريق كبير داخل شركة الكهرباء في منطقة أرض جلول - قصقص في بيروت، دون أن تعرف أسبابه حتى الآن.
وعلى الفور، هرعت سيارات فوج إطفاء بيروت إلى المكان لإخماد النيران والسيطرة عليها، في حين جرى إخلاء المباني المحيطة بالشركة حفاظاً على حياة السكان.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن فوج اطفاء بيروت يعمل في هذه الأثناء على إخماد الحريق بمؤسسة كهرباء لبنان منطقة قصقص.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل يضرب محطة كهرباء في بيروت .. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.