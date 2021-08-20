حريق هائل يضرب محطة كهرباء في بيروت .. بالفيديو

دوت الخليج :- شبّ حريق كبير داخل شركة الكهرباء في منطقة أرض جلول - قصقص في بيروت، دون أن تعرف أسبابه حتى الآن.

وعلى الفور، هرعت سيارات فوج إطفاء بيروت إلى المكان لإخماد النيران والسيطرة عليها، في حين جرى إخلاء المباني المحيطة بالشركة حفاظاً على حياة السكان.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن فوج اطفاء بيروت يعمل في هذه الأثناء على إخماد الحريق بمؤسسة كهرباء لبنان منطقة قصقص.

وكالات