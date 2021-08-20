موعد نزول الدعم العقاري للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية

موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين السعوديين المستفيدين المخصص من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، ولذلك زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد نزول الدعم العقاري، وهذا لكي يتم معرفة متى ينزل الدعم العقاري، حيث أن الدعم العقاري من أهم المبادرات التي تقنينها من قبل وزارة الإسكان داخل السعودية، وهذا من خلال التعاون المشترك مع صندوق التنمية العقارية السعودي، ولذلك أوضحت وزارة الإسكان على أن هذا التعاون على زيادة عدد الوحدات السكنية، وهذا يتم عرضة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ويتم مساعدتهم على توفير كافة الوحدات السكنية المناسبة.

متى ينزل الدعم العقاري للمواطنين :

أكدت وزارة الإسكان عن موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين السعوديين المستفيدين على أن سوف يتم نزول الدعم يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولذلك تم التأكد على أن هذا ما لم يوافق هذا عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم ابتداء نزول الدعم من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري 2021م.

وقد تجدر الإشارة على أن يتم تقديم الدعم السكني للمواطنين السعوديين المستفيدين بصورة شهرية، وهذا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث أن إشارة الاتفاقية على أن سوف يتمكن مصرف الإنماء بتقديم كافة الحلول، المزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني.

حيث أن أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في الاتفاقية على أن تانى تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية ومصرف الإنماء يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية بالفروع، حيث أن الهدف من هذه الاتفاقية تلبية كافة الرغبات واحتياجات المواطنين، ولذلك سوف يتم توفير الحلول التمويلية المميزة لبرنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين، ومن الجدير بالذكر أن يقدم المصرف من خيارات أخرى لكي يتم تسهم في تملك الأسر داخل المملكة العربية السعودية للمسكن.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تتمكن مصرف الإنماء من تقديم جميع الحلول، المزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، من وزراة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصندوق التنمية العقارية وهذا عبر تواجد المصرف داخل فروع صندوق التنمية العقارية السعودي في مختلف أنحاء المملكة.