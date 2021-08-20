رقم بنك الراجحي جعل المصرف على بعد مكالمة منك | تعرف على كيفية التواصل

رقم بنك الراجحي أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك حيث يجد الكثير في أغلب الأحيان صعوبة في زيارة فروع المصرف للاستفادة من الخدمات المصرفية، وبالإضافة إلى ذلك معرفة إجابة العديد من التساؤلات التي تدور في ذهن العميل، لذلك قام المصرف بتقديم خدمة التواصل مع خدمة العملاء دون الحاجة للخروج من المنزل وزيارة الفرع، وسوف نوضح في هذا المقال التفاصيل الكاملة لذلك تابع معنا.

مميزات خدمة رقم بنك الراجحي

يقدم المصرف لعملائه خدمة “رقم بنك الراجحي”، حيث يمكن الهاتف المصرفي العميل من التواصل مع البنك وإنجاز الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان، وبالإضافة إلى ذلك تتميز هذه الخدمة بالتالي:

أولاً يتمكن العميل من إجراء جميع التعاملات البنكية والخدمات المصرفية من خلال الهاتف الجوال دون الحاجة لزيارة الفرع.

في حالة إذا كنت خارج المملكة يمكنك أيضاً التواصل مع المصرف من خلال الهاتف المجاني الموحد.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك الإطلاع على تفاصيل جميع حساباتك من خلال الهاتف.

يتيح المصرف خدمة الهاتف على مدار الساعة طوال اليوم، ولمدة 365 يوماً في السنة.

أيضاً يمكنك استخدامه في سداد فواتير المدفوعات الحكومية.

يمكنك أيضاً استخدامه في سداد فواتير الخدمات العامة مثل الاتصالات والهاتف والمياه والكهرباء.

علاوة على ذلك يتيح إمكانية التحويل إلى حسابات لدى بنك الراجحي سواء إلى بنوك محلية أو إلى بنوك خارجية.

يمكنك من الإطلاع على كافة كشوف البطاقات الائتمانية، وبالإضافة إلى ذلك جميع الخدمات المتعلقة ببطاقات الائتمان كالتالي:

تفعيل بطاقات الائتمان. إعادة إصدار البطاقة. إلغائها. طلب بطاقة ائتمان جديدة. تسديد جميع المبالغ المستحقة.

في حال إذا كنت تريد الحصول على تمويل بنك الراجحي، يمكنك الاتصال على الهاتف للاستفسار عن أقساط تمويلك، وتنفيذ السداد المبكر.

علاوة على ذلك يمكنك شراء بطاقات الإنترنت ADSL، والهاتف وبطاقة أسعار الأسهم.

يمكنك التواصل مع مندوب أو مدير خدمة العملاء لمعرفة إجابة لجميع تساؤلاتك.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك شراء بطاقات الاتصالات السعودية، الجوال مسبقة الدفع “سوا ولنا”.

التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي عن طريق الجوال

بعد الاطلاع على مميزات خدمة رقم بنك الراجحي، يمكنك الآن التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي ” الخدمات المصرفية عبر هاتف الراجحي “.

ثم بعد ذلك اتصل على رقم 920003344 من جوالك.

يمكنك اختيار الرقم “0” للخدمات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك اختر الرقم “2” للتسجيل في الخدمات الصوتية التفاعلية.

ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم بطاقة الخصم.

ثم ادخل آخر 7 أرقام من حسابك الجاري.

ادخل رقم التعريف الشخصي الجديد المكون من 4 أرقام.

يقدم البنك العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية أيضاً خدمة الهاتف المصرفي الموحد، تعرف على رقم البنك العربي المجاني وطرق التواصل مع المصرف.

رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني

يتيح بنك الراجحي خدمة الهاتف المجاني الموحد كالتالي:

أولاً هاتف الاستفسار للعملاء الحاليين (+966920003344).

أيضاً الرقم المجاني للعملاء خارج المملكة (+966114603333).

الرقم الموحد من داخل المملكة 8001241222.

الرقم المجاني للتمويل العقاري 966920003344.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا بالتفاصيل الكاملة عن كيفية التواصل مع بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال خدمة الهاتف المصرفي المجاني الموحد.