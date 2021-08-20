كود تجديد باقة فودافون وجميع أكواد اشتراك في باقات الإنترنت فودافون

كود تجديد باقة فودافون يحتل مكانة كبيرة في البحث، حيث قامت شركة فودافون بطرح خدمة مميزة لعملائها، فهذه الخدمة قد ألقت نجاحًا في وقت قصير للغاية، فهي عبارة أن العميل يقوم بتجديد باقة النت من خلال الاتصال بكود معين، لذلك نجد أن البحث المستمر من قبل عدد كبير من الناس عن كود تجديد باقة فودافون لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

كود تجديد باقة فودافون

تم إتاحة خدمة مميزة لعملاء فودافون، وهي عبارة عن تجديد باقات النت من خلال الاتصال بكود معين، ومن بعد إدخال هذا الكود يمكن للعميل أن يجدد الباقة، وبعد ذلك يتم تجديد الباقة وخصم المبلغ بشكل مباشر.

فهذا هو الكود الخاص بتجديد باقة النت *255#، وإذا كان لدى العميل أي فليكسات متبقية، فسوف يتم ترحيلها للشهر القادم، وبالتالي تكون قد تمت العملية بكل نجاح.

تجديد باقة فودافون نت قبل الميعاد

من الممكن أن يقوم عملاء فودافون بتجديد باقتهم الخاصة بهم بشكل سريع وبسيك، وذلك من خلال هذا الكود الخاص بتجديد أي باقة قبل انتهاء ميعادها، وهذا هو الكود الخاص بتجديد الباقة *2000#.

فبعد كتابة هذا الكود والاتصال به، فسوف تجد أمامك الكثير من الأيقونات، فقم بالنقر على أيقونة تجديد الباقة، ومن بعد ذلك سيتم خصم المبلغ الخاص بالباقة، ومن ثم تتم عملية التجديد بنجاح، حيث يتم ترحيل الميجابايتس الخاصة بالنت التي تتبقى للشهر الجديد.

هناك باقة مقدمة من فودافون سعرها يصل إلى 5 جنيه، حيث تقدم هذه الباقة لصاحبها ما يقارب 150 ميجا، فكل ما عليك أن تقوم بالاتصال على هذا الكود *2000*5#.

وهناك باقة سعرها يصل إلى 10 جنيه، فهي توفر 500 ميجا، وهذا هو الكود الخاص به *2000*10#،والكود الخاص بباقة 20 جنيه، هو *2000*20#، حيث توفر هذه الباقة حوالي 1100 ميجا.

والكود الخاص بباقة 30 جنيه، هو *2000*30#، حيث توفر هذه الباقة حوالي 1800 ميجا، وتوفر باقة 40 جنيه حوالي 2500 ميجا، فهذا الكود هو الخاص بهذه الباقة *2000*40#.

أكواد اشتراك في باقات الإنترنت فودافون

وفي نهاية هذا المقال نكون قد سردنا لكم أهم موضوع كان يشغل بال الكثير من عملاء فودافون، وهو كود تجديد باقة فودافون ، كما عرضنا أيضًا الكود الخاص بتجديد الباقة قبل ميعاد تجديدها، كما سردنا كذلك أسعار كل باقة تقدمها شركة فودافون وأكوادها.