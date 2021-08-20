رابط وحدة تنسيق القبول الموحد || موعد التقديم للجامعات الأردنية 2021 عبر admhec.gov.jo

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية 2021، عن موعد التقديم للجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، فبعد أن تم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2021، بدأت الأنظار تتجه نحو وحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يحلم كل طالب وطالبة بدخول الجامعة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة تضعها الجامعة، وحسب الدرجات التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة، وكذلك حسب رغبة الطالب والأماكن المتوفرة والشاغرة بالكلية، ولأهمية هذا الموضوع عند كثير من الطلاب، سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع “تقفني” المتميز، الإجابة عن كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم، وسوف نترك لكم رابط وحدة تنسيق القبول الموحد 2021 للجامعات الأردنية، وطريقة التقديم وموعد التقديم.

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد التقديم للجامعات الأردنية 2021، وبداية التقديم يوم الخميس الموافق 19\08\2021 صباحاً، وينتهي التقديم يوم السبت 28\08\2021 في تمام الثانية عشرة ليلاً، لذلك على جميع الطلاب الإسراع في التسجيل والتقديم في المواعيد المحددة من قبل وحدة التنسيق، والتقديم سيكون إلكترونياً للطالب الحاصل على 65% فأعلى في الثانوية العامة.

إنشاء مستخدم جديد.

إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالثانوية العامة.

إدخال الرغبات بحد أنى 5 رغبات وبحد أعلى 30 رغبة.

تحميل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

دفع 15 دينار رسم طلب الالتحاق.

إعادة الدخول مرة أخرى للطلب للتأكد أن عملية الدفع تمت بنجاح.

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة تنسيق القبول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء.

اختيار الرغبات بحد أدنى 5 رغبات وبحد أعلى 30 رغبة.

سداد الرسوم المستحقة وهي 15 دينار أردني.

التقديم متاح فقط للطالب الحاصل على 65% فأكثر في الثانوية العامة.

خطوات تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنيةرابط وحدة تنسيق القبول الموحد 2021موعد التقديم للجامعات الأردنية 2021

كما ذكرنا سابقاً أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأردنية يوم الخميس الموافق 19\08\2021، وينتهي يوم السبت القادم الموافق 28\08\2021، وسيتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الرابط الموجود في المقال، ويتاح للطالب أن يقوم بالتعديل على الرغبات التي أدخلها وذلك في الموعد المحدد للتسجيل، وينبغي على الطلاب الحاصلين على شهادة التوجيهي من خارج الأردن، إرفاق شهادة معادلة معتمدة من وزارة التربية في الأردن.