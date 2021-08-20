كازاخستان تنفى الاعتراف بحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال صحفى حول موقف كازاخستان من حركة طالبان، قال رحمتولين فى مؤتمر صحفى: "لم نعترف بحركة طالبان"، مشددًا على أن كازاخستان لم تحاول إقامة أى اتصالات سياسية مع حركة طالبان.
وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، شدد الوزير الكازاخى على أن كازاخستان تؤيد بيان مجلس الأمن الدولى بشأن ضرورة تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، واحترام حقوق الأقليات العرقية، والمرأة، ومنع إيواء المجموعات التى تمثل خطرًا للدول الأخرى، ومراعاة القانون الدولى.
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