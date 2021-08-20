وزير خارجية بريطانيا يرفض اتهامه بالتقاعس فى أزمة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - دافع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن نفسه فيما يتعلق برد فعله تجاه سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وقال راب، اليوم الجمعة، إن التغطية الإعلامية لأفعاله لم تكن دقيقة، مؤكدا أن الحكومة عملت بكل جهد لإجلاء المواطنين والراغبين فى المغادرة.





وحسبما ذكرت "رويترز"، كان راب فى عطلة عندما سيطرت طالبان على البلاد، حيث ذكرت تقارير إعلامية أنه تقاعس عن الاتصال بنظيره الأفغانى، لإجلاء المترجمين المحليين. وقال راب: "عملت الحكومة بأكملها بلا كلل فى الأسبوع الماضى، لمساعدة أكبر عدد ممكن على مغادرة أفغانستان"، لافتًا إلى أنه كان يركز على الأحداث فى المطار. وأوضح وزير الخارجية البريطانى، عبر "تويتر"، أن بيانه كان ردًا على "تغطية إعلامية غير دقيقة فى الأيام الماضية".

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