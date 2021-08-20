ملك ماليزيا ينهى الأزمة السياسية ويعيين رئيس وزراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، "سيؤدى إسماعيل صبرى اليمين الدستورية غدًا السبت"، وفقًا لما أفاد به بيان القصر الملكى، لافتًا إلى أنه حصل على دعم 114 نائبًا فى البرلمان الماليزى المؤلف من 220 عضوًا.

وأشار البيان إلى أن الملك التقى بحكام ملكيين آخرين اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع، إذ يأتى تعيين رئيس الوزراء الجديد بعد أسابيع من الاضطراب السياسى الذى أدى إلى استقالة محى الدين ياسين وحكومته بالكامل، اليوم الإثنين، بعد 17 شهرًا فى المنصب، وسط تصاعد الغضب من تعامله مع الجائحة والاقتصاد.

وسجلت الإصابات اليومية بكورونا رقمًا قياسيًا لثالث يوم، اليوم الجمعة، رغم أن البلاد فى الشهر السابع من الطوارئ، وشهدت عدة إغلاقات.