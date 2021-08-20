أهم الشروط الواجب توافرها لاستلام القروض من بنك التسليف والادخار السعودي

شروط بنك التسليف ،وبنك التسليف والادخار السعودي هو أحد البنوك التي تقع تحت المسمى الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، وبهذا المسمى تم أنشاء هذا البنك عام 1393 هجرية الآن انه مؤخرا تم تغيير اسمه إلى بنك التنمية الاجتماعية، ومقره الرئيسي في الرياض، يقدم العديد من الخدمات للمجتمع السعودي، ومن خلال السطور القادمة في هذا المقال سوف نطلعك علي اهم هذه الخدمات، وشروط قرض الزواج من بنك التسليف واهم مميزاته، واليوم يقوم البنك بتقديم القروض للمنشآت الصغيرة ولأصحاب الحرف والمهن لتشجيعهم علي الاستمرار في العمل. كما يقوم بتقديم قروض اجتماعية دون أي فوائد لأصحاب الدخل المحدود، كما يشجع البنك علي الادخار والتوفير لكلاً من الأشخاص والشركات.

بنك التسليف والادخار السعودي وأهم الأهداف

وحرصًا من بنك التنمية الاجتماعية على الاستفادة من الخدمات المقدمة على بوابته الإلكترونية فإن البنك يدعو جميع المستفيدين من هذه الخدمات للتسجيل في البوابة الإلكترونية للبنك للاستفادة من الخدمات المتوفرة، يقوم البنك بتقديم العديد من القروض لأصحاب المشاريع والأفكار لمساعدتهم علي الوقوف علي قدميهم وتحقيق النجاح في عملهم، وبهذا فالبنك يقوم بتوفير فرص للشباب لعمل مشرعات والاستثمار بنجاح، حيث تكمن أهم أهداف البنك في تقديم القروض الاجتماعية لكل محدودي الدخل من السعوديين وذلك بناء على مرسوم ملكي لعام 1391 هـ، ولكن تم تعديل هذا المرسوم وأضاف إليه بعض البنود الأخرى لتقديم القروض ليس لمحدودي الدخل فقط بل لبعض الفئات الأخري مثل:

قروض المنشأة الصغيرة والناشئة

التنسيق الكامل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة وكذلك الناشئة

الحصول على قرض الترميم

الحصول على قرض الأسرة

الحصول على قرض أنتاجي – برنامج استدامة

الحصول على سيارة أجرة

الحصول على قرض من خلال برنامج مسارات

الحصول على قرض أنتاجي – برنامج تمكين

الحصول على قرض أنتاجي – برنامج التوطين الموجه (منتج الاتصالات)

الحصول على قرض – برنامج خطوة

وكل من هذه الأهداف التي يدعمها ويمولها بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة، مع العلم أن جميع القروض التي يقرضها البنك بدون أي فوائد “قرض حسن” وهناك شرح تفصيلي لكل هذه البنود من خلال رابط البنك.

بنك التسليف العقاري

ويقدم بنك التسليف السعودي والادخار الكثير من الخدمات المالية، والخدمات غير المالية للأفراد والمؤسسات، أما بخصوص بنك التسليف العقاري، نصت التعديلات الأخيرة التي صدرت مؤخرا في عام 1439هـ تعديل بند أن يكون المقترض راتبه شهريا عشرة آلاف ريال بدل من ثمانية الأف ريال أو يكون راتبه السنوي لا يقل عن مائة وعشرين ألف ريال.

وفى فترة سداد القرض يمكنك الاستعلام عن الأقساط المتبقية حتى موعد انتهاء سداد قيمة القرض.

بنك التسليف وقرض الأسرة

ومن القروض التي يمنحها بنك التسليف والادخار السعودي قرض الأسرة وهو من أهم القروض التي تلاقي رواجا داخل هذه المنظومة، حيث يمنح هذا القرض للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء المعيشة وهذا يسهم في الحفاظ على استقرار العائلات وثباتها في وجه الأزمات داخل المملكة، ويمنح هذا القرض للكثير من الأسر بمختلف أشكال الأزمات التي تواجه هذه العائلات، وفى الرابط التالي يوضح شروط ومتطلبات للتقديم في قرض الأسرة.

قرض الترميم

1. ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما.

2. أن يخصص القرض لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لتـرميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى.

الخدمات غير المالية لبنك التسليف السعودي والادخار

يقدم البنك العديد من الخدمات غير المالية منها:

رعاية القطاع الخاص بالمنشآت الصغيرة والناشئة.

تقديم خدمات للادخار لتشجيع الأفراد على ثقافة الادخار.

تقديم برامج تدريب وتأهيل .

تقديم العديد من البرامج الإرشادية.

برامج لنشر ثقافة العمل الحر.

برامج التكامل وعيادات الأعمال.

شروط الحصول على القروض الاجتماعية من بنك التسليف

1- يحمل الجنسية السعودية

2- لا يكون المقترض مدين بقرض اخر

3- السمعة الطيبة في سداد القروض السابقة

4- توافر كافة الأوراق المطلوبة من المقترض

5- تقديم الضمانات المطلوبة

الضمانات مقابل القرض

1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.

2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .

3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك.

رابط التقدم على قرض من بنك التسليف والادخار

استعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام عن قروض بنك التسليف هذه الخدمة تمكن المستفيد من قروض بنك التنمية الاجتماعية من مشاهدة تفاصيل كاملة حول القروض التي مسجلة على رقم هويته.

الرياض , جدة , الدمام , مكة المكرمة , المدينة المنورة , بريدة , الأحساء , خميس مشيط , الطائف , تبوك , حائل , الجوف , جازان , وادي الدواسر , الخرج , الباحة , نجران , بيشة , النماص , القنفذة , المجمعة , الدوادمي , القريات , حفر الباطن , عرعر , وأخيراً ينبع. أما الفروع التي تحتوي على أقسام نسائية فهي فروع بنك التسليف والادخار في الدمام و فرع الرياض وكذلك فرع جدة وأخيراً فرع جازان.

فروع بنك التسليف والادخار داخل المملكة

وتعمل الحكومة السعودية كافة الخدمات التي تقدم للمواطن وأيضا متابعه المسار العالمي في التطور التكنولوجي الذي اصبح أساس كل الخدمات في معظم دول العالم والذي يقاس به تطور الشعوب، ولهذا السبب وضعت الحكومة السعودية رؤية 2030 بأشراف شخصي من صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.