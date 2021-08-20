الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحذر من المجاعة فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الجمعة، إن موظفى الإغاثة فى إقليم تيجراى الإثيوبى لن يجدوا طعاماً لتوصيله إلى الملايين الذين يواجهون المجاعة هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب فى الإقليم قبل 9 أشهر، لافتة إلى أن الإمدادات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع.





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت باور فى بيان لها: "نفدت السلع الغذائية من مخازن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات الإغاثة فى تيجراى". وأضافت باور: "يتضور السكان فى تيجراى جوعًا، إذ يواجه ما يصل إلى 900 ألفا المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين فى حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية". وكانت الحكومة الإثيوبية برئاسة أبى أحمد، أعلنت الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التى تسيطر على الإقليم فى نوفمبر الماضى، ما أشعل حربًا أهلية واسعة فى شمال إثيوبيا.

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