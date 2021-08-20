كابول: مقتل 12 شخصًا فى الفوضى وطالبان تمنع حركة المواطنين إلى المطار

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 12 شخصًا جراء الفوضى التى شهدها مطار حامد كرازى فى كابول، بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان الإرهابية على العاصمة الأفغانية، وذلك فى حصيلة جديدة للقتلى.





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