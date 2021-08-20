أستراليا تمدد الإغلاق فى سيدنى حتى نهاية سبتمبر

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان: "للأسف عدد الإصابات لا يكفّ عن الارتفاع"، لافتة إلى اضطرارها إلى اتخاذ قرار "صعب".
وبعد أن كانت سيدنى تسجل عددًا قليلاً من الإصابات، باتت تحصى أكثر من 600 حالة فى اليوم، لذا ستبقى إجراءات الإغلاق سارية فى أنحاء المدينة حتى نهاية سبتمبر، حيث يخضع السكان الذين يقطنون فى الأجزاء الأكثر تضررًا من المدينة لحظر تجول ليلى، ولن يتمكنوا من الخروج أكثر من ساعة واحدة فى اليوم لممارسة الرياضة.
ويستمر ارتفاع أعداد الوفيات فى سيدنى، بجانب انتشار الفيروس فى مناطق أخرى من البلاد، إذ سجلت أستراليا أكثر من 42 ألف إصابة، بينها قرابة ألف وفاة منذ بداية الوباء.
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