أستراليا تمدد الإغلاق فى سيدنى حتى نهاية سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، تمديد اجراءات الإغلاق المفروضة منذ شهرين فى سيدنى، وذلك لمدة شهر إضافى، فى إطار محاولات أكبر مدينة أسترالية لاحتواء الارتفاع الجديد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور دلتا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان: "للأسف عدد الإصابات لا يكفّ عن الارتفاع"، لافتة إلى اضطرارها إلى اتخاذ قرار "صعب".

وبعد أن كانت سيدنى تسجل عددًا قليلاً من الإصابات، باتت تحصى أكثر من 600 حالة فى اليوم، لذا ستبقى إجراءات الإغلاق سارية فى أنحاء المدينة حتى نهاية سبتمبر، حيث يخضع السكان الذين يقطنون فى الأجزاء الأكثر تضررًا من المدينة لحظر تجول ليلى، ولن يتمكنوا من الخروج أكثر من ساعة واحدة فى اليوم لممارسة الرياضة.

ويستمر ارتفاع أعداد الوفيات فى سيدنى، بجانب انتشار الفيروس فى مناطق أخرى من البلاد، إذ سجلت أستراليا أكثر من 42 ألف إصابة، بينها قرابة ألف وفاة منذ بداية الوباء.