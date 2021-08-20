فوضى مطار كابل مستمرة.. وأفغان يشكون "غموض" رحلات الإجلاء

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن حالة الفوضى العارمة مستمرة في مطار كابل، فيما يسعى آلاف الأفغان جاهدين أن يجدوا طائرة تقلهم إلى الخارج، بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الأشخاص الذين حاولوا الصعود إلى الطائرات، يوم الخميس، قوبلوا بالضرب على أيدي حراس حركة طالبان الموجودين خارج المطار، أو أنهم تعرضوا للدهس وسط الحشود، بينما كانوا ينتظرون الخلاص في ظروف مزرية، تحت الغبار وحرارة الشمس اللاهبة.

ويستمر هذا الوضع المضطرب في المطار، منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، يوم الأحد الماضي.

وأوردت الصحيفة الأميركية، أن هذه الفوضى أثارت انتقادات لإدارة الرئيس جو بايدن، لأنها أخفقت في إجلاء الأميركيين وحلفائهم بسرعة من البلاد، بينما تثار الأسئلة حول طبيعة نظام الحكم الذي سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال عدد من الأفغان، يوم الخميس، إنهم تلقوا معلومات متضاربة من الولايات المتحدة، بشأن الطريقة التي يفترض أن يغادروا بها البلاد، مشيرين إلى تلقيهم رسائل إلكترونية من وزارة الخارجية الأميركية دعتهم إلى التوجه للمطار.

وعندما قصد هؤلاء الأفغان، مطار العاصمة كابل، لم يجدوا هناك أحدا ليستقبلهم، ولم يكن ثمة من يرشدهم إلى الرحلات الجوية التي يفترض أن تنقلهم إلى الخارج.

وقال رجل في التاسعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسية الأميركية: "لقد وصلنا على الساعة السادسة صباحا، لكن حلت الساعة السادسة مساء ولم يجر فتح البوابة بعد، من أجل الركوب، وليس هناك من يبدد مخاوفنا".

وبحسب الصحيفة، فإن حركة طالبان حاولت أن تبعث بإشارات تصالحية، مثل التعهد بصون حقوق المرأة وحرية التعبير، إلا أنه ثمة من يشكك في صدق هذه الوعود.

وقاتل شبكة "دوتشيه فيليه" الألمانية، إن شخصا من أقارب أحد الصحفيين العاملين معها، لقي مصرعه على يد طالبان، داعية الحكومة الألمانية إلى التحرك.

إجلاء الآلاف

وبلغ عدد من تم إجلاؤهم من مطار كابل في أفغانستان منذ يوم الأحد الماضي أكثر من 18 ألف شخص، فيما قالت البيت الأبيض إنه تم إجلاء قرابة 7000، وتنتظر إجلاء 6000 آخرين.

وصرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوكالة رويترز، الجمعة، أن أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد.

غير أن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأميركي إن أكثر من 5200 من جنوده يحرسون مطار كابل، حيث تم فتح العديد من البوابات حاليا، في حين تحلق طائرات مقاتلة أميركية فوق العاصمة الأفغانية كابل لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس إلى أن 6000 آلاف شخص "بُحثت أوضاعهم تماما" موجودون حاليا في مطار كابل وسيستقلون طائرات قريبا.

وذكر مصدر لرويترز أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا في إفادة بالكونغرس إن الولايات المتحدة أجلت بالفعل 6741، بينهم 1792 من المواطنين الأميركيين والحاصلين على إقامة شرعية دائمة.

وكانت طالبان قد سيطرت على أفغانستان سريعا مع انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية، مما فاجأ حتى قادتها وترك فراغا في السلطة في العديد من الأماكن.