مصر.. ارتفاع عدد ضحايا "عقار دمنهور" المنهار

ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة المصرية، الجمعة، إلى 4 أشخاص، بعد انتشال جثة امرأة في العقد الرابع من العمر، من تحت الأنقاض.

وأوضحت وسائل إعلام في مصر، أن قوات الحماية المدنية ما زالت تسعى لإخراج الضحايا من تحت أنقاض العقار المكون من 5 طوابق، الذي انهار مساء الخميس.

وأسفرت الواقعة عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، كانت تبلغ أعمارهم 75 و48 و43 و39 عاما، فيما تعرض رجل في الستين من عمره لإصابات.

ووجه محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار، وإخلاء 3 عقارات مجاورة له وفصل الغاز، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت فجر الجمعة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار قريب من شارع سعد زغلول وسط مدينة دمنهور، وتم فرض طوق أمني لمنع اقتراب المواطنين.