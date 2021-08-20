براتب 1900 ريال وخلال 30 دقيقة أحصل على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

براتب 1900 ريال وخلال 30 دقيقة فقط أحصل على التمويل الشخصي السريع لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر مصرف الراجحي قرض شخصي يخدم شريحة كبيرة من العملاء وأيضاً يخدم متطلبات العملاء المختلفة سواء الزواج أو تسديد الرسوم المدرسية وكذلك من يرغب في تجديد المنزل كل ذلك وأكثر من خلال تمويل الراجحي الجديد.

براتب 1900ريال أحصل على قرض الراجحي الجديد

في خلال 30 دقيقة فقط يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل الشخصي السريع من مصرف الراجحي بالسعودية كذلك متوفر هذا التمويل من مصرف الراجحي للعميل السعودي وأيضاً العميل المقيم بالسعودية ويتميز هذا التمويل من الراجحي بالآتي:

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل الراجحي الجديد بأن طالب التمويل يحصل عليه في خلال 30 دقيقة.

كذلك يتميز قرض الراجحي بسهولة وسرعة إتمام الإجراءات.

وأيضاً يوفر تمويل الراجحي بفترة سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

أيضاً تمويل الراجحي متاح لكل من السعودي والمقيم وكذلك المتقاعد.

شروط تمويل الراجحي بالسعودية

هناك مجموعة من المعايير والشروط التي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم تلك الشروط:

2000 ريال سعودي هو أقل راتب شهري يستطيع العميل السعودي طلب الحصول على التمويل.

كذلك 1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقاعد راغب الحصول على تمويل الراجحي.

وأيضاً لابد أن يحصل العميل المقيم بالسعودية على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي عند طلب قرض الراجحي.

يشترط أيضاً أن تكون جهة عمل المتقدم ضمن الجهات المعتمدة.

لابد أيضاً أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 60 عام وكذلك العميل المتقاعد لا يزيد عن 70 عام.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة طرق مختلفة من أجل طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع من مصرف الراجحي بالسعودية وتتمثل تلك الطرق في الآتي: