إنشاء حساب في منصة ابشر وكيفيه التفعيل في خدمات البوابة بالشروط والخطوات

إنشاء حساب في منصة ابشر من اهم الأسئلة التي ثارت علي مواقع التواصل الاجتماعي. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية عن كيفيه التسجيل والتفعيل في خدمات بوابه ابشر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الخدمات التي ثار التساؤل عنها أيضا مثل تمديد تأشيرة الزيارة للمقيمين ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن استخراج تصريح سفر لأفراد الأسرة وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات. وسوف نقوم الآن بشرح كيفيه تفعيل الحساب وإنشاءه الكترونيا في دقائق ومعرفه الخطوات الصحيحة من المنصة عبر المقالة الأتية.

إنشاء حساب في منصة ابشر

إنشاء حساب في ابشر يتيح للمستفيد الاستفادة من 279 خدمه إلكترونية و استعلاميه يتم تقديمها عبر المنصة. بالإضافة إلي بعض الخدمات الأخري التي يمكن الاستفادة منها مثل خدمات التوظيف و خدمات الجوازات وخدمات الأحوال المدنية والمرور. وغيرهم من الخدمات الجديدة التي يتم أضافتها أول بأول وبشكل مستمر إلي البوابة.

كيف اسجل في ابشر

كيف اسجل في ابشر من اهم الأسئلة علي مواقع البحث والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالخطوات من خلال الأتي:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.

الضغط علي رابط مستخدم جديد.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالمستفيد.

عنوان البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف وإقرار الموافقة علي شروط التسجيل.

سيتم استكمال البيانات وبعدها سيتم إرسال رمز التفعيل علي الجوال.

الانتقال للخطوه التالية وهي إنشاء اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بك.

وهكذا يتم إنشاء الحساب بكل سهول وبعدها يجب عليك تفعيل الخدمات بالحساب.

تفعيل حساب ابشر بمكاتب الجوازات والأحوال

كما تم الإعلان عن كيفيه تفعيل الحساب الخاص بك في ابشر عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

دخول الصفحة الرئيسية في المنصة.

الضغط علي أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل اسفل الصفحة.

اختيار موظفو التفعيل علي البوابة وبعدها يتم الضغط علي موظفي الجوازات أو الأحوال.

اختيار المنطقة المراد التفعيل بها والتسجيل.

يتم تحديد الموقع المناسب لك وبعدها تقوم بزيارته للتمكن من إنهاء الخدمة.

تفعيل حساب في منصة ابشر عبر أجهزة الخدمة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه تفعيل الحساب الخاص بك عبر أجهزة الخدمة الذاتية بالمملكة. والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية: