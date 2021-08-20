الآن استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق عبر موقع نتائجنا وناجح

نتائج الثالث المتوسط 2021 بعد اجتياز الطلاب لامتحان المتوسط ​​الثالث في العراق ، ازداد عدد عمليات البحث عن المتوسط ​​الثالث عام 2021 في المحافظات العراقية ، وأكدت وزارة التربية العراقية ذلك سوف يجتاز موقع النتائج وموقع “نجاح السومرية نيوز” إعلان نتائج طلاب المرحلة الثانوية الثلاثة.

نتائج الثالث المتوسط 2021

كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، اتبع الخطوات أدناه وسنرفقها في أسفل هذه المقالة.يمكن للطلاب والطالبات أيضًا كتابة أسمائهم وأرقام مقاعدهم في التعليقات لمساعدتهم الحصول على النتائج فور ظهورها وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار المتوسط ​​الثالث انتهى العام الدراسي السابق ، وبحسب كثير من الطلاب أكدت لجنة التصحيح أن النتائج الأولية جيدة ، ومن خلال موقع الكورة للأرضية ، فإننا ستعرف الدرجة الثالثة المتوسطة عام 2021 التاريخ وكيفية التحقق من درجات طلاب المرحلة الثانوية الثالثة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط من جميع المحافظات العراقية الاستعلام عن النتيجة، ويمكنك مشاهدة جميع نتائج جميع المواد التي اجتازوها في الأيام القليلة الماضية رابط من هنا إلى الفصل الثالث المتوسط ​​2021 واتبع الخطوات التالية:

أولاً بالضغط على الرابط أعلاه يختار الطلاب عبارة “إنجازات الصف الثالث المتوسط”. ثانيًا ، اكتب اسم الطالب ، وثالثًا اكتب رقم مقعد الطالب. انقر فوق الزر عرض النتائج.

إضافة إلى ذلك ، أكدت وزارة التربية العراقية أن كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج المرحلة الثالثة من “عراق 2021” على وشك الاكتمال ، ولم يتبق سوى القليل. وكان ملعب الكورة في العارضة أعلن نتائج الجولة الأولى من المستوى الثالث للوسيط في العراق عام 2021.