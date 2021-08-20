عاجل.. برلين: إصابة ألمانى بالرصاص فى طريقه إلى كابول وإرسال مروحتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أعلنت برلين أنها سترسل مروحيتين للمساعدة فى إجلاء مواطنى ألمانيا من مناطق نائية فى أفغانستان بعدما سيطرت طالبان على جميع أرجاء البلد الى سيطر عليه الاتحاد الأوروبى.

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