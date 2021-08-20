مفوضية اللاجئين: ليس أمام الأفغان المهددين طريق للفرار

جدة - نرمين السيد - حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم، لافتة أن المهددين بالخطر من مواطنى أفغانستان "ليس أمامهم طريق واضح للفرار".





وحسبما نقلت "رويترز"، جددت المتحدثة باسم المفوضية الأممية، شابيا مانتو، الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبى اللجوء الأفغان، وذلك فى ضوء تلك "الأزمة متصاعدة"، على حد وصفها. وفى إفادة صحفية من جنيف، قالت مانتو: "لا تزال المفوضية قلقة من احتمال ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المدنيين فى هذا السياق الآخذ فى التطور، بما فى ذلك النساء، والفتيات".

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