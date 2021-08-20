جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر بيان لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اندلع "حريق داخل كلية التربية الرياضية فى جامعة بغداد فى منطقة الجادرية". وأكد بيان أن "فرق الدفاع المدنى باشرت بعمليات إخماد النيران حاليًا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إندلاع حريق داخل جامعة بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.