بوجوتا تسلم واشنطن متمردين من كولومبيا لمحاكمتهم

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على "تويتر"، كتبت وزارة العدل الكولومبية، أن هنرى تريجوس سيلون، وياميت بيكون رودريجيز، المعروف باسم تشونتا، تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى مونتويا أوسوجا، العضو السابق فى قوات الدفاع عن النفس المتحدة شبه العسكرية فى كولومبيا.
وبحسب التقارير، فمن المقرر تسليم أعضاء آخرين من جيش التحرير الوطنى المطلوبين من القضاء فى تكساس وفلوريدا فى جرائم تهريب المخدرات.
فيما أشار الرئيس الكولومبى إيفان دوكى إلى التفجير الخطير لأكاديمية الشرطة فى كولومبيا عام 2019، والذى أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، وحملت الحكومة مسؤوليته لجيش التحرير الوطنى.
ونشهد كولومبيا صراعًا دمويًا بين المتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية، وقوات أمن الدولة منذ عقود، وهو الصراع الذى أسفر عن مقتل 220 ألف شحص، ونزوح أكثر من 6 ملايين من ديارهم.
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