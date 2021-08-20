"عانيت أكثر مما ينبغي".. نادال ينهي مشاركاته في بطولات 2021

أعلن نجم التنس الإسباني، رفاييل نادال، الجمعة، إنهاء مشاركته في البطولات، خلال ما تبقى من موسم 2021، بسبب إصابة في القدم تزعجه طوال عام.

وكتب نادال المصنف الرابع عالميا عبر تويتر "أود أن أبلغكم بأنني وبكل أسف اضطررت لإنهاء مسيرتي في موسم 2021".

وأضاف نجم التنس العالمي "بصراحة عانيت أكثر مما ينبغي طوال عام بسبب إصابة قدمي وأحتاج لبعض الراحة".

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، غادر نادال، بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، بعد هزيمته أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس، بمجموعتين لواحدة في ثمن النهائي.

لكن نادال أعرب عن سعادته بتطور حالة قدمه المصابة، قائلا إن الخبر الجميل بالنسبة إليه هو أنها كانت بحالة أفضل.

وذكر نادال أنه بذل قصارى الجهد من الأجل الفوز في المباراة، ثم تعهد، وقتئذ، بمحاولة التحضير على النحو الملائم، حتى ينال فرصة ليكون بحال أفضل عما قريب.

وكانت بطولة واشنطن أول مشاركة للنجم الإسباني منذ خسارته في يونيو الماضي، في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.