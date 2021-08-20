الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم 1443 في السعودية

بعد الإعلان عن كشف الخطة الدراسية المطورة 1443 هــ، تم ادراج جداول الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم للابتدائي والمتوسط، حيث بلغ عدد الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية 35 حصة بمجموع وصل إلى 105 حصص لجميع صفوف المرحلة الابتدائية موزعة على ثلاثة عشر مادة للرابع والخامس والسادس و 9 مواد للصف الأول، وعشرة مواد لكل من الصفين الثاني والثالث، وفيما يخص الفصلين الدراسيين الثاني والثالث فإن عدد الحصص في المواد ثابت ولا يوجد أي تغيير. الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في السعودية يبلغ عدد الحصص الدراسية 105 حصص موزعة علي الأول والثاني والثالث متوسط أي أن كل صف خصص له 35 حصة

105 حصص موزعة علي الأول والثاني والثالث متوسط أي أن كل صف خصص له 35 حصة يبلغ عدد مواد الأول متوسط 13 مادة

الثاني متوسط يحوي علي ثلاثة عشرة مادة

الثالث متوسط يحتوي على 14 مادة

خصص فقط لحفظ مصحف مدرستي خمس حصص لكل صف من صفوف المرحلة الإعدادية. الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في السعودية عدد الحصص الدراسية للابتدائي لكل مادة القرآن الكريم “حفظ” يبلغ عدد الحصص 47 حصة لجميع الصفوف

القرآن الكريم “تلاوة” عشرة حصص

التجويد ثلاثة حصص

الدراسات الإسلامية خمسة عشرة حصة

اللغة العربية ثلاثين حصة

الدراسات الاجتماعية ثلاثة حصص

الرياضيات 33 حصة

مادة العلوم 22 حصة

اللغة الرقمية ستة حصص فقط

اللغة الإنجليزية اثني عشرة حصة

التربية البدنية والدفاع عن النفس 13 حصة

التربية الفنية سبعة حصص فقط

المهارات الحياتية والأسرية ستة حصص.

توزيع الحصص الدراسية على المتوسطة

القرآن الكريم حفظ: سبعة عشرة حصة

القرآن الكريم “تلاوة” خمسة حصص

التجويد: ثلاثة حصص

اللغة العربية: تسعة حصص

الدراسات الإسلامية: 12 حصة

الدراسات الاجتماعية: ست حصص

الرياضيات: 15 حصة

المهارات الرقمية: 6

العلوم: 12 حصة

اللغة الإنجليزية: 9 حصاص

التفكير الناقد: حصتين

المهارات الحياتية والأسرية: ثلاثة حصص

التربية البدنية والدفاع عن النفس ثلاثة حصص

التربية الفنية وتحتوي على 3 حصص. جدول حصص التعليم الإلكتروني للمتوسطة والابتدائية يبلغ عدد الحصص الإلكترونية للمرحلة الابتدائية ثمانية عشر حصة لكل صف

بينما يبلغ عدد الحصص الالكترونية لصفوف المتوسطة تسعة عشرة حصة لكل صف من صفوف المتوسط، وفيما يلي صورة عن جدول الحصص الدراسية الإلكترونية والحضورية للمتوسط والابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. عدد الحصص الدراسية للابتدائي لكل مادةجدول حصص التعليم الإلكتروني للمتوسطة والابتدائية الوسوم

بعد الإعلان عن كشف الخطة الدراسية المطورة 1443 هــ، تم ادراج جداول الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم للابتدائي والمتوسط، حيث بلغ عدد الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية 35 حصة بمجموع وصل إلى 105 حصص لجميع صفوف المرحلة الابتدائية موزعة على ثلاثة عشر مادة للرابع والخامس والسادس و 9 مواد للصف الأول، وعشرة مواد لكل من الصفين الثاني والثالث، وفيما يخص الفصلين الدراسيين الثاني والثالث فإن عدد الحصص في المواد ثابت ولا يوجد أي تغيير. الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في السعودية يبلغ عدد الحصص الدراسية 105 حصص موزعة علي الأول والثاني والثالث متوسط أي أن كل صف خصص له 35 حصة

105 حصص موزعة علي الأول والثاني والثالث متوسط أي أن كل صف خصص له 35 حصة يبلغ عدد مواد الأول متوسط 13 مادة

الثاني متوسط يحوي علي ثلاثة عشرة مادة

الثالث متوسط يحتوي على 14 مادة

خصص فقط لحفظ مصحف مدرستي خمس حصص لكل صف من صفوف المرحلة الإعدادية. الحصص الدراسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في السعودية عدد الحصص الدراسية للابتدائي لكل مادة القرآن الكريم “حفظ” يبلغ عدد الحصص 47 حصة لجميع الصفوف

القرآن الكريم “تلاوة” عشرة حصص

التجويد ثلاثة حصص

الدراسات الإسلامية خمسة عشرة حصة

اللغة العربية ثلاثين حصة

الدراسات الاجتماعية ثلاثة حصص

الرياضيات 33 حصة

مادة العلوم 22 حصة

اللغة الرقمية ستة حصص فقط

اللغة الإنجليزية اثني عشرة حصة

التربية البدنية والدفاع عن النفس 13 حصة

التربية الفنية سبعة حصص فقط

المهارات الحياتية والأسرية ستة حصص.

توزيع الحصص الدراسية على المتوسطة

القرآن الكريم حفظ: سبعة عشرة حصة

القرآن الكريم “تلاوة” خمسة حصص

التجويد: ثلاثة حصص

اللغة العربية: تسعة حصص

الدراسات الإسلامية: 12 حصة

الدراسات الاجتماعية: ست حصص

الرياضيات: 15 حصة

المهارات الرقمية: 6

العلوم: 12 حصة

اللغة الإنجليزية: 9 حصاص

التفكير الناقد: حصتين

المهارات الحياتية والأسرية: ثلاثة حصص

التربية البدنية والدفاع عن النفس ثلاثة حصص

التربية الفنية وتحتوي على 3 حصص. جدول حصص التعليم الإلكتروني للمتوسطة والابتدائية يبلغ عدد الحصص الإلكترونية للمرحلة الابتدائية ثمانية عشر حصة لكل صف

بينما يبلغ عدد الحصص الالكترونية لصفوف المتوسطة تسعة عشرة حصة لكل صف من صفوف المتوسط، وفيما يلي صورة عن جدول الحصص الدراسية الإلكترونية والحضورية للمتوسط والابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. عدد الحصص الدراسية للابتدائي لكل مادةجدول حصص التعليم الإلكتروني للمتوسطة والابتدائية

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