الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 مقطوعة الضمان الإجتماعي وزارة الموارد البشرية

يتطلع العديد من الأشخاص للاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي أصبحت في السعودية خاصة في الفترة الأخيرة، وماسبقها من ظهور فيروس كورونا في المملكة وتأثر الكثيرين بما تلاها من قرارات حظر كلي في بعض المناطق وجزي في أماكن أخري، الأمر الذي أدي الي تأثر مستوي معيشة العديد من الأسر، ويتابعون الاخبار الواردة عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي تصرفها الحكومة السعودية للاسرالفقيرة،من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وتعتبر المساعدة المقطوعة من أهم الأشياء التي قامت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة باطلاقها تحت اشراف حكومة المملكة وتهدف في الأساس إلي تحسين الظروف الاقتصاديّة لبعض الأشخاص من أصحاب الدخل المحدود وتساعد الكثير من العائلات في مواجهة أعباء المعيشة، ويحصل هؤلاء الأشخاص علي مقطوعة الضمان الاجتماعي تحت شروط وضعتها وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بعض الشروط التي تمكن الاشخاص المستحقين من دعم المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:

يشترط أن يكون الشخص المستحق من جنسية سعودية

أن الشخص الذي يتقدم للدعم لايقل عن عمر 35 سنة

الشخص الذي يتقدم لا يكون له وظيفة ولا يكون هناك سجل تجاري مسجل باسمه

كما يشترط أيضا أن الشخص المستحصلمقطوعة الضمان يكون من أسرة فقيرة، أو من محدودي الدخل

الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة يكون غير مشمول بالمعاشات من الضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

الأشخاص المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وتنطبق عليهم جميع الشروط يمكنهم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها، وذلك إلكترونياً ، وسوف نشرح لكم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة كل شىء عن المساعدة المقطوعة وهي كالآتي: