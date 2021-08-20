مستشار بايدن: أنشأنا قناة اتصال مع طالبان ونركز الآن على داعش

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس الخميس، إن الحكومة الأمريكية "تركز بشدة" على احتمال شن جماعة مثل ولاية خراسان، الموالية لداعش هجومًا إرهابيًا فى أفغانستان.





وفى تصريحات لشبكة "إن بى سى نيوز"، قال سوليفان إن إخراج الأمريكيين من أفغانستان "عملية محفوفة بالمخاطر"، وذلك بالنظر إلى أسئلة مثل مواصلة طالبان السماح بالمرور الآمن إلى المطار، وحالات طارئة أخرى مثل هجوم محتمل من جماعة متطرفة، مثل ولاية خراسان.

وحسبما نقلت "رويترز"، أضاف مستشار بايدن: "إحدى الحالات الطارئة التى نركز عليها تركيزا شديدًا هى احتمال هجوم إرهابى من جانب مجموعة مثل تنظيم داعش-ولاية خراسان، وهى بالطبع عدو لدود لطالبان، لذلك سنواصل العمل لتقليل المخاطر وزيادة عدد المغادرين لأقصى حد".

وتابع سوليفان، أنه لم يتضح تمامًا بعد عدد الأمريكيين الذين لا يزالون فى أفغانستان، لكنه شدد على التزام إدارة بايدن بإخراج أى أمريكى يريد المغادرة، مشددًا على أن الوضع لا يزال غير مستقر. وقال فى هذا الصدد: "أنشأنا قناة اتصال مع طالبان للسماح بالوصول إلى المطار بأمان، والأمر ناجح فى الوقت الحالى فيما يتعلق بوصول الأمريكيين والأفغان إلى المطار، ومع ذلك، لا يمكننا التعويل على شىء".

ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية، فقد نشط داعش-ولاية خراسان بعد 3 أعوام من تأسيسه، وهى الجماعة المسؤولة عن نحو 100 هجوم على مدنيين فى أفغانستان، وباكستان، إضافة إلى نحو 250 اشتباكا مع القوات الأمريكية والأفغانية والباكستانية منذ يناير 2017.