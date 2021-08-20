الدوري الفرنسي.. تأكيد غياب ميسي ونيمار عن مباراة سان جرمان

لن يكون الثنائي النجم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، ضمن التشكيلة التي اختارها المدرب ماوريسيو بوكيتينو للمشاركة أمام بريست، الجمعة، في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستدعى مدرب توتنهام السابق للمرة الاولى كلا من البرازيلي ماركينيوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والإيطالي ماركو فيراتي.

والى جانب ميسي ونيمار، يغيب أيضا الوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويستمر ثنائي برشلونة السابق في التحضير البدني تمهيدا للانضمام لتشكيلة فريق العاصمة الفرنسية الذي كان استهل الموسم بفوزين على تروا 2-1 وستراسبورغ 4-2.

ورأى بوكيتينو أن اللاعب الذي سيشارك مع سان جرمان "يجب أن يكون في أفضل الظروف".

ومن المحتمل أن يأتي اليوم الذي سيشارك فيه ميسي للمرة الاولى مع "بي إس جي" عندما يواجه رينس في 29 أغسطس، وذلك قبل موعد العطلة الدولية.

وكان نيمار عاد الى مركز تدريبات سان جرمان في السادس من الشهر الحالي، إلى جانب زميله في منتخب السامبا ماركينيوس، الأرجنتيني لياندرو باريديس ودي ماريا عقب نهاية كوبا أميركا التي تُوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني على حساب البرازيل 1-صفر.

ومن أبرز المنضمين إلى تشكيلة سان جرمان للقاء بريست، يأتي الثنائي الإيطالي فيراتي ودوناروما، حيث تتجه الأنظار إلى الإطلالة الأولى المرتقبة لحارس مرمى ميلان سابقا، بعدما حرس عرين الفريق الفرنسي في مستهل الموسم الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكان بوكيتينو كشف في وقت سابق أنه "في حال كان دوناروما ضمن التشكيلة، فمن المحتمل أنه سيلعب".