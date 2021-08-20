توقيت حصص المرحلة الابتدائية متى وما هو عدد الحصص لكل مادة

كشف يوم أمس وزير التعليم خلال لقاء صحافي عقده بخصوص موضوع بروتوكولات العودة للدراسة لجميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي والمتضمنة المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة ورياض الأطفال، كما تطرق إلى موضوع توقيت حصص المرحلة الابتدائية إلى جانب كشف الوزارة في وقت سابق جدول الحصص للمرحلة الابتدائية ، تتضمن المواد التي سيتم إدراجها حديثا أو تلك القديمة، على أن يبدأ دوام الطلاب والطالبات بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد بعد القادم، وبالتحديد بتاريخ 21 محرم لسنة 1443 للهجرة.

ما هو توقيت حصص المرحلة الابتدائية بحسب تصريحات وزير التعليم التي أدلى بها يوم أمس

كشف وزير التعليم عن الجدول الزمني لحصص المرحلة الابتدائية والتي تبدأ في تمام الثالثة والنصف عصراً، على أن يستمر الدوام حتى الساعة السابعة مساء لتبلغ ساعات الدوام الرسمي ثلاثة ساعات ونصف للمرحلة الابتدائية، على أن يكون التعليم عن بعد من خلال موقع منصة مدرستي التعليمية.

كيف سيكون التعليم في مراحل التعليم العام والجامعي

أكد وزير التعليم في تصريحاته أن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية سيكون التدريس فيهما بشكل مؤقت عن بعد حتى تاريخ الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول المقبل 2021، أو حتى وصول الحصانة المجتمعية إلى 70 في المئة من حيث التطعيم، من جهته أكد أن التعليم سيكون في المقررات الحضورية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة بشرط حصول الطالب على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد داخل المملكة، والغير حاصلين على جرعتين فسيتم السماح لهم بدخول المقررات الحضورية، على أن يتم تحويل هذه الفئة للتعليم عن بعد وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الجامعي، حيث سيكون حضوري فقط لمن حصل على جرعتين من اللقاح.

يبلغ عدد المواد الدراسية للصف الأول 9 مواد وينطبق ذلك على الصفين الثاني والثالث ابتدائي

عدد المواد الدراسية في بقية الصفوف الابتدائي الرابع والخامس والسادس يبلغ 11 مادة

مجموع الحصص الدراسية مع حصص النشاط يصل إلى 33 حصة، مع وجود حصتين مخصصتين لمصحف مدرستي، بينما يبلغ عدد فترات التعليم الإلكتروني 16 فترة، والآن إليكم صوره عن جدول المرحلة الابتدائية.

تعرف على الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية وعدد المواد المدرجة