وحسبما أفاد البيان الصادر عن مكتب وزير الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، نددت الشكوى بـ "الاعتداءات والخروقات من العدو الاسرائيلى ليلاً، حيث نفذت طائرات العدو الإسرائيلى طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح".
كما أشار البيان إلى أن إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، و"استهداف مواقع فى سوريا وذلك على علو منخفض، ما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدنى لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت، وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدنى".
وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت طلعات جوية فوق لبنان، مساء أمس الخميس، على علو منخفض وأطلقت صواريخ، لاستهداف مواقع فى سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يشكو إسرائيل فى الأمم المتحدة بعد قصف سوريا من أجوائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.