لبنان يشكو إسرائيل فى الأمم المتحدة بعد قصف سوريا من أجوائه

جدة - نرمين السيد - تقدمت بيروت بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، حيث أرسلت وزيرة الخارجية زينة عكر بالشكوى عبر مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية، أمال مدللى.





وحسبما أفاد البيان الصادر عن مكتب وزير الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، نددت الشكوى بـ "الاعتداءات والخروقات من العدو الاسرائيلى ليلاً، حيث نفذت طائرات العدو الإسرائيلى طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية المعادية من الأجواء اللبنانية بشكل فاضح".

كما أشار البيان إلى أن إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، و"استهداف مواقع فى سوريا وذلك على علو منخفض، ما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين. وشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدنى لإنتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت، وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدنى".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت طلعات جوية فوق لبنان، مساء أمس الخميس، على علو منخفض وأطلقت صواريخ، لاستهداف مواقع فى سوريا.