إصابة 3 من أعضاء الشيوخ الأمريكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الخميس، ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات معملية، مؤكدين أنهم يشعرون بأعراض بسيطة وأنهم جميعًا ملقحون ضد الفيروس.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، فإن السناتورات الثلاثة الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس هم ديمقراطى، وجمهورى ومستقل، لافتة إلى ما كتبه السناتور الديمقراطى جون هيكنلوبر فى تغريدة على تويتر: "أشعر أنى بخير لكنى سأعزل نفسى عملاً بنصيحة الطبيب".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو: "أنا ممتن للقاح"، دون أن يكشف تاريخ إصابته بالفيروس.

كما قال متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية الميسيسيبى، روجر ويكر، إن السناتور الجمهورى خضع الخميس لفحص معملى أثبت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أن سبب الفحص هو "شعوره بأعراض خفيفة".

وبالمثل، خضع السناتور المستقل أنجوس كينج، العضو عن ولاية مين، لفحص معملى، أمس الخميس، "بعدما شعر بارتفاع طفيف فى الحرارة"، فتبين أن نتيجة الفحص إيجابية. وقال فى بيان: "رغم أننى لست فى أفضل حالاتى، إلا أنى بالتأكيد أفضل مما كنت سأكون عليه لو لم أحصل على اللقاح".

وحسبما ذكرت مجموعة "جوف تراك" المستقلة، بلغ المضابين بفيروس كورونا من عدد أعضاء الكونجرس الأمريكى، منذ العام الماضى، نحو 71 عضوًا برلمانيًا.