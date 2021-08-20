اكتشاف بيضة سلحفاة تعود لـ90 مليون عام.. ومفاجأة بداخلها

ويعادل حجم البيضة الخاصة بسلحفاة Nanhsiungchelyidae، والتي عثر عليها في هاينان بالصين، كرة التنس، ويعتقد أنها عاشت قبل 90 مليون سنة، وانقرضت في نفس الوقت الذي اختفت فيه الديناصورات عن الأرض، وفق ما ذكر موقع "لايف ساينس" المتخصص بالأخبار العلمية.

ويعتقد الخبراء أن قشرة البيضة السميكة سمحت بمرور الماء من خلالها، لذلك تم دفنها في أعماق الأرض ولم تجف، مما سمح للجنين بالبقاء بعد كل هذه السنوات.

ووفق ما نقلت مجلة "وقائع الجمعية الملكية"، عن دارلا زيلينيتسكي، إحدى المؤلفين المشاركين في الدراسة، فقد عثر على البيضة قرب

أحد الأنهار القديمة.

وأضافت زيلينيتسكي: "خلال موسم الأمطار، ربما تكون هذه الأنهار قد فاضت ودفنت البيض الذي كان في السهول الفيضية، مما حافظ عليها كأحفوريات".

واستخدم الباحثون البيضة لتقدير حجم درع السلحفاة، ووجدوا أن طول الحيوان كان على الأرجح 5.3 أقدام.

وبحسب زيلينيتسكي فإن جزءا من البيضة التي عثر عليها مكسور، الأمر الذي قد يشير إلى أن الجنين الذي كان داخلها قد حاول أن يفقس، إلا أنه فشل في ذلك.