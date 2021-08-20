الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر 1443.. رابط استعلام عن إقامة برقمها

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر من أكثر الاستعلامات التي يتم البحث عنها من المقيمين فى السعودية، وذلك من اجل التأكد من صلاحية إقامته حتى لا يواجه أو مشاكل فيما بعد، ونجد أن الكثيرين قد يواجهون بعض المشكلات أثناء التسجيل عبر منصة أبشر، لذلك يريدون يبحثون عن استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، حيث يحرص الوافدين دائماً على معرفة الصلاحية لدفع الرسوم المقررة عليه وذلك بشكل إلكتروني حتى لا يصل به الأمر إلى التعرض لعقوبات وتصل فى النهاية إلى الترحيل، لذلك سنقدم إليكم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني خطوات استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، واستعلام عن صلاحية هوية مقيم.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

الآن يستطيع جميع الوافدين فى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لمعرفة فترة سريانها، والموعد المحدد للتجديد وذلك عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أنها أتاحت رابط يمكن من خلال الاستعلام بكل سلالة حتى لا يتعرض لأي غرامات أو مساءلة، ويمكن الاستعلام عبر الخطوات التالية:

على الوافد الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم اختيار خانة الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة الرئيسة.

ثم اختر خانة بوابة الأفراد، ومنها قم باختيار خانة مستخدم جديد.

قم بكتابة رقم الإقامة فى المكان المخصص له.

ثم حدد تقوم التاريخ من أجل إجراء الاستعلام، واضغط على كلمة التالي.

سوف تجد كود تحقق مرئي لابد من إدخاله بشكل صحيح.

انتظر ثواني معدودة سوف يظهر أمامك نافذة جديدة بها كافة بيانات الاستعلام ومن بينهم تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها من خلال بوابة أبشر باتباع الخطوات التالية: