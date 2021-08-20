التسجيل في منصة مدرستي كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1443، لقد قدمت منصة مدرستي العديد من الخدمات في المملكة العربية السعودية ، حيث أتاحت للمواطنين و المعلمين والطلاب ، فرصة التسجيل في المنصة إلكترونيا ، وهذا من خلال بعد الخطوات البسيطة ، حيث أن السادة المعلمين و غالبية الطلاب وأولياء الأمور تساءلوا بكثرة بشأن خطوات التسجيل في المنصة ، كما توجهوا الي محركات البحث للاطلاع علي خطوات التسجيل ، لذلك عبر المقال الأتي نعرض لكم خطوات تسجيل منصة مدرستي .

التسجيل في منصة مدرستي

كل ما عليك هو اتباع بعض الخطوات البسيطة ، وعند إتمامها تكون قد سجلت بنجاح في منصة مدرستي ، خطوات تسجيل منصة مدرستي كما يلي :

في البداية عليك الذهاب الي الرابط الخاص بمنصة مدرستي ثم بعد ذلك قم بالضغط علي تسجيل جديد بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم وفي المكان المخصص قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك من ثم قم بإدخال الرمز المرئي قم بكتابة البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وتأكد من ملئ جميع البيانات بشكل سليم وفي الأخير قم بالنقر علي تأكيد الحساب

خطوات التسجيل في مدرستي عن طريق حساب نور

أولا علي ولي الأمر الذهاب الي منصة مدرستي والتسجيل بحساب نور الخاص به ثانيا قم بالضغط علي تسجيل حساب نور ثالثا قم بكتابة كل بيانات التسجيل بشكل صحيح بعد الضغط علي تسجيل الدخول تظهر أمامك الصفحة الخاصة بك

قم بالذهاب الي متجر جوجل بلاي

ابحث عن تطبيق توكلنا وقم بتحملية

ثم قم بالدخول الي التطبيق وقم بالضغط علي تسجيل الدخول

املأ كل الحقول التي تظهر إليك بالبيانات المطلوبة وبشكل سليم مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها

بعد ذلك قم بالضغط علي التالي

ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي سوف يتم إرساله الي هاتفك

انشأ كلمة مرور ثم اضغط علي التالي

قم بتحديد مكان الإقامة علي الخريطة

اكتب كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم

ثم قم بإنشاء حساب في منصة مدرستي للتعليم عن بعد

خطوات التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا