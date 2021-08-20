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قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة سيتم "في الأيام القليلة القادمة". قيس سعيد يعلن موعد تشكيل الحكومة الجديدةقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة سيتم "في الأيام القليلة القادمة". وجاء إعلان الرئيس التونسي خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج بمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وكان سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011. وكالات

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