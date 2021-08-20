طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا فى سوريا من أجواء لبنان

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى لـوكالة "سبوتنيك" الروسية، بسماع دوى انفجارات بسبب صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضى اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع فى ريفى العاصمة دمشق ومحافظة حمص.





ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمنى فى سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضى اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا فى ريفى العاصمة دمشق وحمص".

وأكد المصدر أن "صواريخ الدفاع الجوى السورى تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التى تم اعتراضها فوق الأراضى السورية.