طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا فى سوريا من أجواء لبنان

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمنى فى سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضى اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا فى ريفى العاصمة دمشق وحمص".
وأكد المصدر أن "صواريخ الدفاع الجوى السورى تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".
ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التى تم اعتراضها فوق الأراضى السورية.
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