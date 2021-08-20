قيس سعيد: لن أكون رهينة بيد أى شخص

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن بعض الأشخاص فى تونس يتحدثون عن أن قراراته يتخذها بناء على توازنات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم فى قراراته وأنه لن يكون رهينة بيد أى شخص.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الرئيس التونسى، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، بمحمد الطرابلسى، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديرى نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأضاف سعيد أن "هناك من يتحدثون عن خارطة الطريق، هذه الخرائط والمفاهيم التى تأتينا من الخارج يرددها البعض دون أن يعرف معناها"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع "الطريق الوحيدة التى أسلكها هى الطريق التى خطّها الشعب التونسى".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص فى تونس يتحدثون عن أن قراراته يتخذها بناء على توازنات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم فى قراراته التى تكون استجابة للشعب التونسى وأنه لن يكون رهينة بيد أى شخص مهما كان.

واستنكر الرئيس التونسى الحديث عن الانقلابات، قائلا: "هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية... الدولة مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية، هم يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسى ولا مجال لهؤلاء فى المستقبل".

كما أكد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة فى الأيام القليلة القادمة.