هرب من طالبان ومات ببريطانيا.. مصرع طفل أفغانى سقوطا من شرفة فندقه

جدة - نرمين السيد - قالت "صحيفة إكسبريس" البريطانية إن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر 5 سنوات لقى مصرعه وذلك إثر سقوطه من نافذة فندق بمدينة شيفلد البريطانية بعد أيام قليلة من وصوله إلى المملكة المتحدة بعد فراره من حركة طالبان.





وكان الطفل وعائلته قد وصلا إلى المملكة المتحدة بعد فرارهم من الصراع الدائر فى أفغانستان بسبب استيلاء طالبان على السلطة قبل أيام قليلة من وقوع الحادث. وقالت صحيفة "اكسبريس" إن الطفل سقط من نافذة الغرفة من الطابق التاسع فى فندق "اويوشيفلد" بجنوب يوركشير. يذكر أن الطفل الأفغانى كان قد تم إجلاؤه مع أسرته إلى المملكة المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر مع بدء تقدم حركة طالبان، حيث كان والده يعمل فى السفارة البريطانية فى كابول، عاصمة أفغانستان.

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