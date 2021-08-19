مقتل 11 عسكريا فى قوات مالى بكمين وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش عبر "تويتر" أن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور القافلة ثم تلا ذلك إطلاق نار كثيف. وذكر البيان أن 9 من المصابين جروحهم خطيرة وأن الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقى العلاج. ولم تتضح بعد الجهة التى نفذت الهجوم، الذى وقع فى منطقة تقاتل فيها القوات المالية والفرنسية والأوروبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين متشددين لهم صلات بتنظيمى "داعش" و"القاعدة".

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