أخبار اليمن : الشوافي عن توقعات طقس اليوم: أمطار غزيرة وحبات برد

الشوافي عن توقعات طقس اليوم: أمطار غزيرة وحبات برد
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة وقد تصل الى الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وحبات برد على بعض المناطق اليمنية.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، إلى تحسن تدريجي لتوسع هطول الأمطار خلال الايام القادمة، وقد يكون ملحوظ مع منتصف الإسبوع القادم.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر، ومتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.
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