أخبار اليمن : وصول طائرة لقاحات لليونيسف إلى صنعاء

وصول طائرة لقاحات لليونيسف إلى صنعاءوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تحمل على متنها نحو 19 طناً من لقاحات الأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن الشحنة تحتوي على 38 ألفاً و 820 فيالة من لقاح البي سي جي و 992 ألفاً و371 فيالة من لقاح الخماسي و53 ألفاً و430 فيالة من لقاح شلل الحقن و61 ألفاً و130 فيالة من لقاح الثنائى.

وأشار إلى أن اللقاحات تستهدف الأطفال ما دون العامين وتستخدم للتطعيم الروتيني في جميع المرافق الصحية بالجمهورية.

وتلقت طائرة الشحن نوع 727 بوينغ كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.