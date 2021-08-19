طريقة حذف المستندات المنتهية من حساب المواطن

حذف المستندات المنهية في حساب المواطن هو إجراء يجب القيام به عند وجود مستند مرفوض أو انتهت صلاحيته لأن عدم الحذف يؤدي إلى وقف الدعم وعدم شمول المستفيد في نتائج الأهلية في الدورة التالية ولن يكون بمقدوره تسجيل حساب المواطن مرة أخرى لأنه حتى الآن لا يقبل البرنامج تسجيل مستخدم جديد وهناك مئات الشكاوى اليومية التي ترد حساب خدمة العملاء والتي تشتكي من وقف الدعم وعدم تمكن الأشخاص من التسجيل مرة أخرى أو حتى رفع المستندات الجديدة.

تحديث حساب المواطن

حدد البرنامج 15 يومًا كحد أقصى لإنهاء عملية تحديث البيانات التي طرأ عليها تعديل أو تغيير مثل حالات الزواج والطلاق والوفاة والمواليد وزيادة الدخل الشهري أو الالتحاق بوظيفة جديدة أو حتى ترك العمل وانعدام الدخل كل هذه المتغيرات يجب أن يتم تعديلها في البوابة الإلكترونية خلال المدة المحددة حتى لا يتم وقف الدعم.

إثبات الاستقلالية

تطلب عملية إثبات الاستقلالية في حساب المواطن رفع بعض المستندات هذه المستندات بطبيعة الحال لها تاريخ انتهاء غالبا عام واحد وعلى المستفيد أن يقوم بتحديث المستندات من خلال إزالة المستند القديم ورفع المستند الجديد وتشمل هذه المستندات، عقد إيجار موثق من منصة إيجار أو إفادة سكن جامعي للطلاب أو صك ملكية للعقار وفي حال وجود صك ورثة يوضح نسبة كل وريث.

حذف المستندات المرفوضة

في البداية يجب التذكير أنه لا يمكن حذف المستند إلا في حالتين إما أن يكون المستند مرفوضا من قبل إدارة البرنامج أو أن يكون المستند منتهي الصلاحية ويجب أن يتم الحذف خلال 15 يومًا على الأكثر حتى لا يتم وقف الدعم ويتم رفع المستند الجديد وذلك من خلال الخطوات التالية: