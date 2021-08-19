الإمارات تحدث إجراءات دخول أبوظبى للمطعمين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا فى أبوظبى، تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها من يوم غد الجمعة.





وأشارت اللجنة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إلى أن المطعم أو المشارك فى الدراسات السريرية يستطيع دخول الإمارة، وفقا للإجراءات الجديدة، إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن، بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة (حرف E أو النجمة)، بعد إجراء فحص مسحة أنف PCR وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

وأكدت أنه لا يتعين على المطعم أو المشارك فى الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة حرف E أو النجمة ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أى فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة فى حال البقاء فيها، موضحة أن برتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة.

وصرحت اللجنة أن برتوكول الفحوصات الحالى المعتمد لدخول إمارة أبوظبى سيستمر تطبيقه على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذى يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف PCR استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر DPI استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية فى حال البقاء فى الإمارة كما هو معلن سابقا.