أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 175 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و10 خروقات بقصف مدفعي لعدد 85 قذيفة و147 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى تسجيل 3 غارات لطيران تجسسي على الصليف والجاح، وتحليق طائرة حربية في أجواء الصليف و14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا.