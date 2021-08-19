كيف اغير رقم الجوال في البنك الأهلي أون لاين أو عبر الصراف

كيف اغير رقم الجوال في البنك الأهلي من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل عملاء البنك الأهلي السعودي، حيث أنه ينبغي تغيير رقم الجوال البنك الأهلي في حالة قام العميل بتغيير رقم الجوال لكي يتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابه الإلكتروني التابع للبنك، وقد أتاح البنك إمكانية تعديل رقم الجوال البنك الأهلي أون لاين كما يمكن للأفراد تفعيل رقم الجوال في بنك الأهلي بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للبنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيف اغير رقم الجوال في البنك الأهلي.

كيف اغير رقم الجوال في البنك الأهلي

قام البنك بالتساؤل المطروح كيف اغير رقم الجوال في البنك الأهلي على أنه يجب على العميل في حالة رغبة في تغيير رقم الجوال أن يكون لازال لديه رقم الجوال المسجل فعليًا لدى البنك ومن ثم يتم إتباع الخطوات التالية:

خطوات تغيير رقم الجوال في البنك الأهلي

وتتمثل طرق تعديل رقم الجوال في البنك الأهلي في التالي:

يقوم العميل بالتوجه إلى موقع الأهلي أونلاين.

يتعين عليه البدء في تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور السابق اختيارهم.

بعد تسجيل الدخول يقوم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية ومنها يتم اختيار بياناتي.

يقوم بعد ذلك المستخدم باختيار كلمة تعديل بياناتي.

يظهر أمام العميل كافة البيانات وعليه اختيار الرقم المحلي ومن ثم الضغط على كلمة تعديل.

يقوم العميل بكتابة الرقم الجديد.

يتم إرسال رسالة نصية بها الرمز الخاص بالتفعيل على الجوال الذي تم تسجيله ويكتب في المكان المخصص له.

بعد الانتهاء من كتابة رقم التفعيل يتم الضغط على كلمة حفظ ليتم حفظ الرقم الجديد على الحساب.

طريقة تغيير رقم الجوال في الأهلي عبر الصراف

أتاح البنك الأهلي إمكانية تغيير رقم الجوال الخاص بالعميل من خلال أجهزة الصراف الآلي المتوفرة بالمملكة وذلك من خلال الخطوات التالية: