الإمارات: ننضم لدعوة المجتمع الدولى بحل سلمى يلبى تطلعات الأفغان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أن دولة الإمارات ساهمت فى تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالى، مشددة على انضمامها إلى دعوة المجتمع الدولى الذى يطالب بحل سلمى يلبى آمال وتطلعات الشعب الأفغانى.





وحسمبا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت الوزارة فى بيان لها فى هذا الشأن أنه فى إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية فقد عملت دولة الإمارات إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية فى أفغانستان. وأكد سلطان محمد الشامسى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، أن تركيز دولة الإمارات فى الأيام الأخيرة ينصب على دعم الجهود التى تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسؤوليها وموظفيها بأمان بما فى ذلك بعض المواطنين الأفغان، وذلك عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية. وأشار إلى أن دولة الإمارات عضو ملتزم وناشط فى المجتمع الدولى وأنها تبذل جهودا دؤوبة لحماية وإغاثة المحتاجين. وشدد على أن الدعم المستمر الذى تقدمه دولة الإمارات فى هذا الشأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولى. وقال الشامسى فى هذا الصدد:" انطلاقا من دعمنا الثابت للحلول السلمية والمتعددة الأطراف تعمل دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأفغانى فى السلام والتنمية والاستقرار". ونوه مساعد وزير الخارجية الإماراتى، إلى أن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات فى أفغانستان وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولى الذى يطالب بحل سلمى يلبى آمال وتطلعات الشعب الأفغانى الشقيق.

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