طالبان تستولى على أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات

جدة - نرمين السيد - استولت حركة طالبان على أسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات بعد الانهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية التى تم تدريبها على استخدام المعدات العسكرية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





وأضافت الصحيفة فى تقرير أوردته على نسختها الالكترونية اليوم الخميس أنه من بين المواد التى استولت عليها طالبان مروحيات بلاك هوك وطائرة هجومية من طراز A-29 سوبر توكانو.

واستدلت فى تقريرها على صور متداولة لمقاتلين من طالبان يمسكون ببنادق M4 وبنادق M16 أمريكية الصنع بدلاً من بنادقهم AK-47 الشهيرة. وقد تم رصد المسلحين وهم يقودون عربات همفى أمريكية وعربات الجيش الأمريكى المصفحة.

وأشارت إلى أنه حول الطائرات المستولى عليها، فقد يكاد يكون من المستحيل تشغيلها دون تدريب، وأن الاستيلاء على المعدات يمنح المسلحين دفعة دعائية ويؤكد حجم الأموال المهدرة على الجهود العسكرية الأمريكية فى أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأنفقت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 83 مليار دولار على تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية على مدى العقدين الماضيين.

وبين عامى 2003 و2016، نقلت الولايات المتحدة 75.898 مركبة، و599.690 سلاحًا، و162.643 قطعة من معدات الاتصالات، و208 طائرات، و16.191 قطعة من معدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى القوات الأفغانية، وفقًا لتقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2017.

ومن عام 2017 إلى عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أيضًا للقوات الأفغانية 7.035 رشاشًا و4.702 عربة همفى و20.040 قنبلة يدوية و2.520 قنبلة و1.394 قاذفة قنابل يدوية، من بين معدات أخرى، وفقًا لتقرير صدر العام الماضى من المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان.