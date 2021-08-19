فيديو.. سائق شاحنة الكونجرس يهدد بتفجيرها: بايدن المسؤول

جدة - نرمين السيد - بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، إغلاق محيط مبنى الكونجرس، والتفاوض مع سائق شاحنة مشبوهة، أعلن امتلاكه قنبلة، أكد المشتبه به، أنه يريد مقابلة الرئيس الأميركى، جو بايدن.





وفى فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك" مدته تجاوزت 30 دقيقة، أعلن الرجل فى بث مباشر، جاهزيته للموت وقال "إذا فجرت شاحنتى فهذه مسؤولية بايدن"، مشيرا إلى وجود 4 قنابل سيتم تفجيرها إن قتلته الشرطة.

كما تابع "لا أريد أن أموت، أريد فقط العودة إلى ديارى، تماما مثلما يريد هؤلاء الأشخاص فى أفغانستان العودة إلى ديارهم"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وكشف حساب فيسبوك المشتبه به (قبل حذفه) أنه انتقد الرئيس جو بايدن ونشر مقالاً بقلم دونالد ترمب جونيور ينتقد بايدن بشأن أفغانستان.

وكانت شرطة الكابيتول أكدت فى وقت سابق اليوم، أنه تم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها.

وقالت "لا نعرف دوافع المشتبه به، وجارى التفاوض معه"، مضيفة "سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة".