عاجل.. المشتبه به أمام مبنى الكونجرس يسلم نفسه للشرطة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن المشتبه به -الذى هدد بتفجير قنابل فى شاحنة يقودها- أمام مبنى الكونجرس الأمريكى سلم نفسه للشرطة الأمريكية.





وأعلنت الشرطة الأمريكية، فى العاصمة واشنطن، فى وقت سابق اليوم الخميس، إغلاق محيط مبنى الكونجرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة. وقالت "لا نعرف دوافع المشتبه به، وجارى التفاوض معه"، مضيفة "سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". كما أوضحت أنه فى حوالى الساعة 9:15 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلى، سار رجل وشاحنة صغيرة سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونجرس". وأضافت "لدينا اسم وهوية محتملان للمشتبه به، وليس لدينا الكثير من المعلومات على الإطلاق عنه فى هذا الوقت".

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