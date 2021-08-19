متطلبات تجديد رخصة القيادة في السعودية ورسوم التجديد

متطلبات تجديد رخصة القيادة في السعودية من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل السعوديين والمقيمين داخل المملكة وذلك لمعرفة ما هو المطلوب لتجديد رخصة القيادة وكذلك شروط تجديد رخصة القيادة 2021 وذلك لتجنب أن يتم توقيع غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية على المقيمين والسعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على متطلبات تجديد رخصة القيادة في السعودية.

متطلبات تجديد رخصة القيادة في السعودية

يجب على سائقي السيارات معرفة متطلبات تجديد رخصة القيادة في السعودية وذلك تنفيذًا للتعليمات التي وضعتها الحكومة السعودية وتتلخص تلك المتطلبات في:

يجب أن تكون الرخصة المراد تجديدها سارية لمدة 180 يومًا على الأقل.

يجب أن يقوم الراغب في تجديد الرخصة بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال نظام سداد.

يجب أن يقوم الشخص الراغب في تجديد الرخصة الخاصة به بسداد كافة المخالفات الموقعة عليه في حالة وجود مخالفات، سواء أكانت مخالفات مرورية أو مخالفات بسبب التأخر في تجديد الرخصة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لتجديد الرخصة لديه حساب بمنصة أبشر الإلكترونية.

أن يقوم المتقدم لتجديد الرخصة بتجاوز الاختبارات الطبية.

تجديد رخصة قيادة منتهية

هناك بعض إجراءات تجديد رخصة القيادة يتعين على المستخدم إتباعها وهي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بحساب أبشر الأفراد.

يقوم المستخدم بالنقر على قائمة خدماتي.

من قائمة خدماتي يتم الضغط على كلمة المرور والنقر على تجديد رخصة القيادة المنتهية.

يقوم المستخدم باختيار نوع الرخصة المراد تجديدها، ومن ثم تطلب المنصة بعض المعلومات الواجب إدخالها بصورة دقيقة.

يتم اختيار مدة التجديد المطلوبة على أن تكون بحد أقصي 10 سنوات.

يقوم المستخدم بتحديد طريقة الحصول على الرخصة الجديدة.

تجديد رخصة القيادة رسوم

تم تحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها في حالة إنتهاء رخصة القيادة كالتالي: