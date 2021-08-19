جدول أمتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2021 جميع الشعب وزارة التربية تنشر الجدول بالمواعيد

بعد أن تم الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة 2021، بدأ البحث عن جدول أمتحان الدور الثاني للثانوية العامة، من قبل الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في أمتحان الدور الأول، كي يتم الاستعداد وترتيب أوراقهم من جديد لخوض الامتحانات من جديد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم مواعيد امتحانات الدور الثاني جميع الشعب، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنها سوف تسمح للطلاب الذين أجلوا امتحان الدور الأول بخوض أمتحانات الدور الثاني، وكذالك من تغيب في أمتحانات الدور الأول لأي سبب والراسبين في الدور الأول، وقالت أن الامتحان سوف يكون وفق نظام التقييم الجديد والبابل شيت.

جدول أمتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2021موعد أمتحان الدور الثاني الثانوية العامة

أعلنت الوزارة أنها سوف تطبق نفس الإجراءات الاحترازية التي كانت طبقتها في أمتحانات الدور الأول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذالك سوف تتخذ كافة الإجراءات المقاومة لمنع ظاهرة الغش بين الطلاب، وستطبق القانون على الطلاب المخالفين والذي يثبت غشهم أو محاولة تسريب ألامتحان بأي وسيلة، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يوجد فرصة للتحسين كما كان في السابق.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية

كما أكدت الوزارة أن الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين، سيؤدون أختبارات الدور الثاني بواقع 50% فقط من النهاية الكبرى المقررة في تلك المادة، مع احتفاظه بدرجاته في باقي المواد التي حصل عليها في الدور الأول، وقالت الوزارة أن طلاب الدور الثاني سيتم توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان، وتهيئة الجو المناسب لهم لأداء أمتحانات الدور الثاني، وسوف يتم تحديد مواعيد لاحقاً لهم لإعلان النتائج فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية

نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول

كان الدكتور طارق شوقي قد أعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، والتي جاءت نسبة النجاح العامة بها 74%، وهي نسبة قريبة من نسب النجاح في الأعوام الثلاثة الماضية، ولكن الاختلاف كان في عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، حيث جاءت النسبة الغالبة من الطلاب الناجحين نسبة نجاحهم من 70% إلي 80%.