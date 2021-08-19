نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد سكان الكويت 2021 الأصليين والوافدين.. وأشهر 10 مدن في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد سكان الكويت 2021 كبير فهي من أبرز الدول التي يقدم عليها الوافدين للعمل داخلها برواتب مجزية، فدائمًا ما نجد فرص عمل في الكويت بمرتبات عالية حيث دخل الفرد فيها مرتفع مقارنة بالدول الأخرى وعملة دولة الكويت هي الدينار الكويتي، و يأتي عدد سكان الكويت 2021 كبير وفق مساحتها والتي تصل إلى 17,818 كم²، فهي تقع في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الآسيوية تحديدًا في الركن الغربي للخليج العربي، تحدها من الشمال والغرب “العراق”، ومن الجنوب “السعودية”، وعاصمتها مدينة الكويت، ومن أهم ما يجري البحث عنه مناخ الكويت خاصة في فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة، وهو ما نوضحه بجانب رصد أشهر 10 مدن في الكويت.

عدد سكان الكويت 2021

أعلنت وزارة التخطيط الكويتية عن عدد السكان الكويت 2021 على أن يكون إجمالي السكان الأصليين هو 1.344.951 مواطن كويتي، فيما يبلغ عدد الوافدون والمقيمون في الكويت ما يقارب3.064.193 وافد، أي إجمالي عدد سكان الكويت 2021 هو 4.67 مليون نسمة، وبالتالي تحسب النسبة التقديرية للمواطن الأصلي والوافد إلى الكويت هي بين 1 و4 من الجنسيات الأخرى، وتكون الديانة الأولى في دولة الكويت الإسلام حيث يشكل المسلمون نسبة 85% من سكان الكويت 2021 سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وباقي النسبة تكون من المسيحيين والهندوس المتواجدين في مختلف المدن.

أشهر 10 مدن في الكويت

تتعدد مدن الكويت ولعل أشهر 10 مدن في الكويت التى يقبل المواطنين والوافدين على السكن فيهم، تضم العديد من الجامعات والمدارس، فهم على النحو الآتي:

مدينة الأحمدي

مدينة الحولي

مدينة السالمية

مدينة ضاحية صباح السالم.

مدينة الفروانية

مدينة الفحيحيل

مدينة الكويت العاصمة

مدينة الرميثية

مدينة الرقة

مدينة سلوى

مناخ الكويت

يعرف مناخ الكويت بأنه صحراوي ويسوده ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة على مدار العام لاسيما في فصل الصيف، ويفسر خبراء الطقس ذلك لاقترابها من مياه الخليج العربي، كما يقل سقوط الأمطار في دولة الكويت، لذا يعانى سكان الكويت 2021 من ارتفاع درجات الحرارة والتى قد ينتج عنها بعض الحرائق.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بعدد سكان الكويت 2021 الأصليين والوافدين.. وأشهر 10 مدن في الكويت.